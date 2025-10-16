МИД Украины обратился к правоохранительным органам Швейцарии после распространения в социальных сетях видео, на котором русскоязычный мужчина угрожает и нападает на украиноязычную семью.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий на своей странице в соцсети X (Twitter).

Нападение на украинскую семью в Швейцарии

Речь идет о видео в швейцарском поезде, где русскоязычный мужчина словесно нападает и угрожает украиноязычной семье.

Сейчас смотрят

Георгий Тихий заявил, что эти кадры вызывают возмущение.

– Это недопустимая речь ненависти и этническая вражда. Мы обратились к швейцарским правоохранительным органам с просьбой расследовать этот инцидент и привлечь виновных к ответственности, – написал Тихий.

В МИД подчеркнули, что подобное поведение не может толерироваться.

Инцидент с участием украиноязычной семьи произошел в поезде, следовавшем в город Шпиц в кантоне Берн.

Согласно распространенному видео, мужчина, говоривший на русском языке, услышал, как семья общалась на украинском. После этого он начал словесную агрессию.

Он угрожал физической расправой, выкрикивал оскорбления и призывал семью “заняться войной”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.