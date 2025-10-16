МЗС України звернулося до правоохоронців у Швейцарії після поширеного у соціальних мережах відео, на якому російськомовний чоловік погрожує та нападає на україномовну сім’ю.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).

Напад на українську сім’ю у Швейцарії

Йдеться про відео у швейцарському потязі, де російськомовний чоловік словесно нападає та погрожує україномовній родині.

Георгій Тихій заявив, що ці кадри викликають обурення.

– Це неприпустима мова ненависті та етнічна ворожнеча. Ми звернулися до швейцарських правоохоронних органів з проханням розслідувати цей інцидент та притягнути винних до відповідальності, – написав Тихий.

У МЗС наголосили, що подібна поведінка не може толеруватися.

Інцидент за участю україномовної родини стався у потязі, що прямував до міста Шпіц у кантоні Берн.

Згідно з поширеним відео, чоловік, який говорив російською, почув, як родина спілкувалася українською. Після цього він почав словесну агресію.

Він погрожував фізичною розправою, викрикував образи та закликав родину “зайнятися війною”.

