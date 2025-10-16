У Швейцарії чоловік напав на україномовну сім’ю – реакція МЗС
МЗС України звернулося до правоохоронців у Швейцарії після поширеного у соціальних мережах відео, на якому російськомовний чоловік погрожує та нападає на україномовну сім’ю.
Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).
Напад на українську сім’ю у Швейцарії
Йдеться про відео у швейцарському потязі, де російськомовний чоловік словесно нападає та погрожує україномовній родині.
Георгій Тихій заявив, що ці кадри викликають обурення.
– Це неприпустима мова ненависті та етнічна ворожнеча. Ми звернулися до швейцарських правоохоронних органів з проханням розслідувати цей інцидент та притягнути винних до відповідальності, – написав Тихий.
У МЗС наголосили, що подібна поведінка не може толеруватися.
Інцидент за участю україномовної родини стався у потязі, що прямував до міста Шпіц у кантоні Берн.
Згідно з поширеним відео, чоловік, який говорив російською, почув, як родина спілкувалася українською. Після цього він почав словесну агресію.
Він погрожував фізичною розправою, викрикував образи та закликав родину “зайнятися війною”.