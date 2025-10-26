Глава МЗС Сербії Марко Джурич заявив, що Белград готовий провести мирні переговори між Україною та Росією.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News Digital.

Белград готовий провести переговори між Україною та РФ

– Сербія також є однією з країн, які пропонують свої послуги, з огляду на наш досвід, з огляду на те, що ми дружимо з усіма залученими сторонами, щоб спробувати, якщо це необхідно або якщо є зацікавленість, провести будь-які переговори… про те, як покласти край цій жахливій трагедії, яка призвела до стількох смертей і стількох руйнувань, – сказав міністр закордонних справ.

Він зазначив, що війна в Україні повинна негайно закінчитися.

Джурич заявив, що Сербія підтримує територіальну цілісність і суверенітет усіх держав згідно до їхніх кордонів, визначених ООН, включаючи Україну.

Пропозиція глави МЗС Сербії про проведення мирних переговорів між Україною та Росією з’явилася після того, як було відкладено запланований саміт між президентом Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним в Угорщині.

Деякі аналітики вважають, що Сербія може бути несподіваним вибором для проведення наступного раунду переговорів про припинення вогню між Росією та Україною, з огляду на історичні зв’язки між Москвою та Белградом, що базуються на культурних і релігійних зв’язках через Сербську православну церкву.

