Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к новой встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, однако при условии, что удастся заключить соглашение о завершении войны РФ против Украины.

Об этом Дональд Трамп сообщил во время пресс-брифинга в Белом доме.

Трамп о встрече с Путиным

Журналисты спросили у американского президента о том, что должна сделать Россия, чтобы Дональд Трамп назначил встречу с Владимиром Путиным.

Сейчас смотрят

— Мы должны быть уверены, что заключим соглашение (о прекращении войны в Украине, — Ред.). Я не собираюсь тратить время зря. У меня всегда были хорошие отношения с Путиным, но это очень разочаровывает, — ответил Трамп.

По словам президента США, он рассчитывал, что война в Украине закончится раньше, чем установление мира на Ближнем Востоке, имея в виду Азербайджан и Армению.

Однако глава Белого дома признал, что это действительно стало очень сложно.

— Путин сказал мне по телефону: это было потрясающе, потому что все пытались это сделать, но не смогли (установить мир на Ближнем Востоке, — Ред.). А я сделал это, — обратил внимание Трамп.

Президент США заявил, что мог бы сказать, что почти все соглашения, которые ему удалось заключить, были сложнее, чем с Россией и Украиной. Но все сложилось иначе, подчеркнул глава Белого дома.

В то же время Дональд Трамп снова повторил о том, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным остается огромная ненависть.

23 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Путиным в венгерском Будапеште, объяснив свой шаг отсутствием реальных перспектив договоренностей с Россией.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.