В Литве Вильнюсский международный аэропорт был временно закрыт после того, как на его территории был замечен дрон.

Об этом пишет LRT со ссылкой на заявление компании Литовские аэропорты (LTOU).

Закрытие аэропорта из-за дрона в Литве

Ограничения воздушного пространства над аэропортом в Вильнюсе были введены примерно в 9:50 утра по местному времени.

Сейчас смотрят

— По предварительным данным, решение о введении ограничений было принято из-за зафиксированного дрона на территории Вильнюсского аэропорта, — заявил представитель компании Литовские аэропорты Тадас Василяускас.

По его словам, воздушное пространство над Вильнюсом было вновь открыто около 10:18 утра по местному времени, а теперь все полеты в аэропорту проходят в обычном режиме.

Как утверждает представитель компании, влияние на полеты было минимальным. Василяускас отметил, что эта ситуация могла повлиять только на два рейса.

Представительница Службы общественной безопасности Ингрида Страгенес объяснила, что дрон был зафиксирован вблизи аэропорта Вильнюса.

— Это был гражданский дрон. Он пробыл в воздухе вместе со взлетом и посадкой до одной минуты, — отметила она.

По ее словам, сотрудники службы сразу усилили охрану Вильнюсского аэропорта и его окрестностей. Она добавила, что дрон и его оператор не были найдены.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.