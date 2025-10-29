На заседании в среду правительство Литвы приняло решение закрыть границу с Беларусью до конца ноября, сообщают литовские СМИ.

Литва решила закрыть границу с Беларусью до 30 ноября

Решением Кабинета министров пограничный переход Шальчининкай — Бенякони полностью закрывается, — цитируют СМИ сообщение правительства страны.

Кроме того, ограничен проезд через пограничный переход Мядининкай — Каменный Лог.

Сейчас смотрят

Отмечается, что запрет на проезд через этот пункт не касается дипломатов, дипломатической почты, лиц, следующих по упрощенному транзитному документу, граждан Литвы, которые возвращаются в страну, и членов их семей.

Кроме того, проезд разрешен для граждан ЕС, Европейской экономической зоны и стран НАТО, въезжающих в Литву, и членов их семей, иностранцев, которые в страну при наличии действующего разрешения в Литве, а также для иностранных граждан, имеющих гуманитарные визы.

Решение будет действовать до 30 ноября, после чего правительство Литвы примет решение, продлевать ли соответствующий запрет.

Напомним, что литовско-белорусская граница была закрыта с ночи на понедельник в связи с очередным инцидентом в воздушном пространстве. Тогда сообщалось, что в среду правительство Литвы примет решение о его сроках.

На прошлой неделе Литва трижды останавливала оформление в пунктах пропуска на границе с Беларусью в связи с тем, что службы фиксировали прилет с белорусской территории метеозондов с контрабандой. Также приостанавливал работу аэропорт Вильнюса.

Временному поверенному в делах Беларуси в Литве после этих случаев вручались ноты протеста. Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что рассматривает возможность закрыть границу с Беларусью на длительный срок.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.