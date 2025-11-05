У Литві Вільнюський міжнародний аеропорт був тимчасово закритий після того, як на його території був помічений дрон.

Про це пише LRT із посиланням на заяву компанії Литовські аеропорти (LTOU).

Закриття аеропорту через дрон у Литві

Обмеження повітряного простору над аеропортом у Вільнюсі були запроваджені приблизно о 9:50 ранку за місцевим часом.

– За попередніми даними, рішення про введення обмежень було ухвалено через зафіксований дрон на території Вільнюського аеропорту, – заявив представник компанії Литовські аеропорти Тадас Василяускас.

За його словами, повітряний простір над Вільнюсом був знову відкритий близько 10:18 ранку за місцевим часом, а тепер всі польоти в аеропорту відбуваються у звичайному режимі.

Як стверджує представник компанії, вплив на польоти був мінімальним. Василяускас зазначив, що ця ситуація могла вплинути лише на два рейси.

Представниця Служби громадської безпеки Інгріда Страгенес пояснила, що дрон був зафіксований поблизу аеропорту Вільнюса.

– Це був цивільний дрон. Він пробув у повітрі разом зі зльотом і посадкою до однієї хвилини, – зазначила вона.

За її словами, співробітники служби одразу посилили охорону Вільнюського аеропорту та його околиць. Вона додала, що дрон і його оператор не були знайдені.

