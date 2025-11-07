Еврокомиссия объявила о запрете выдачи многократных шенгенских виз гражданам РФ.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕК в пятницу, 7 ноября.

Россиянам не будут выдавать многократные визы в ЕС

– С этого момента граждане России больше не смогут получать многократные визы. Это означает, что гражданам России придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в Европейский Союз, – говорится в пресс-релизе.

Официальный Брюссель считает, что такая мера позволит проводить более частые и тщательные проверки заявителей, снижая потенциальные риски для безопасности стран ЕС из-за войны РФ против Украины.

Сейчас смотрят

– Согласно новым положениям, все визовые заявления граждан РФ будут проходить усиленные процедуры проверки и подлежать повышенному контролю. Это решение призвано обеспечить целостность и безопасность Шенгенской зоны, – отметил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что поездки в ЕС – это привилегия, а не данность.

По ее словам, ужесточение правил выдачи виз для граждан России является ответом на продолжающиеся полеты беспилотников над странами ЕС и диверсии на европейской территории.

Starting a war and expecting to move freely in Europe is hard to justify. The EU is tightening visa rules for Russian nationals amid continued drone disruptions and sabotage on European soil. Travelling to the EU is a privilege, not a given. — Kaja Kallas (@kajakallas) November 7, 2025

Согласно новым правилам, запрет на выдачу мультивиз касается только заявлений, поданных гражданами на территории России.

В то же время, в некоторых случаях могут быть исключения. В частности, многократные шенгенские визы сроком на один год продолжат выдавать близким родственникам граждан ЕС или россиян, легально проживающих в ЕС, если заявитель уже трижды получал шенгенскую визу за последние два года.

Кроме того, мультивизы сроком на девять месяцев смогут получить работники транспортной сферы, если они уже имели две шенгенские визы за последние два года.

В Еврокомиссии предположили, что в обоснованных случаях исключения могут быть сделаны для независимых журналистов и правозащитников.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.