Єврокомісія оголосила про заборону видачі багаторазових шенгенських віз громадянам РФ.

Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті ЄК у п’ятницю, 7 листопада.

– З цього моменту громадяни Росії більше не зможуть отримувати багаторазові візи. Це означає, що громадянам Росії доведеться подавати заяву на нову візу щоразу, коли вони планують поїздку до Європейського Союзу, – йдеться у пресрелізі.

Офіційний Брюссель вважає, що такий захід дозволить проводити частішу та ретельнішу перевірку заявників, знижуючи потенційні ризики для безпеки країн ЄС через війну РФ проти України.

– Згідно з новими положеннями, всі візові заяви громадян РФ проходитимуть посилені процедури перевірки та підлягатимуть підвищеному контролю. Це рішення покликане забезпечити цілісність та безпеку Шенгенської зони, – зазначив єврокомісар із внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер.

Висока представниця ЄС із закордонної та безпекової політики Кая Каллас наголосила, що поїздки в ЄС – це привілей, а не даність.

За її словами, посилення правил видачі віз для громадян Росії є відповіддю на польоти безпілотників, що продовжуються, над країнами ЄС і диверсії на європейській території.

Starting a war and expecting to move freely in Europe is hard to justify. The EU is tightening visa rules for Russian nationals amid continued drone disruptions and sabotage on European soil. Travelling to the EU is a privilege, not a given. — Kaja Kallas (@kajakallas) November 7, 2025

Згідно з новими правилами, заборона на видачу мультивіз стосується лише заяв, поданих громадянами на території Росії.

Водночас, у деяких випадках можуть бути виключення. Зокрема, багаторазові шенгенські візи терміном на один рік продовжать видавати близьким родичам громадян ЄС чи росіян, які легально проживають у ЄС, якщо заявник уже тричі отримував шенгенську візу за останні два роки.

Крім того, мультивізи терміном на дев’ять місяців зможуть отримати працівники транспортної сфери, якщо вони вже мали дві шенгенські візи за останні два роки.

У Єврокомісії припустили, що в обґрунтованих випадках виключення можуть бути зроблені для незалежних журналістів і правозахисників.

