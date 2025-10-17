Действующие санкции ЕС против России не содержат запрета на въезд в страны ЕС для президента РФ Владимира Путина. Ограничения касаются только замораживания его активов.

Об этом сообщили в Еврокомиссии в ответ на вопрос журналистов о возможной поездке Путина в Будапешт для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Санкции не предусматривают запрет на въезд Путина в ЕС

— Путин и Лавров — под санкциями, предусматривающими замораживание активов, но не запрет на поездки. Такой запрет к ним никогда не применялся. Встреча еще не подтверждена, мы не будем комментировать гипотетические сценарии. Но если она будет, то, сугубо по фактам – для них нет запрета на въезд, – заявила пресс-секретарь по вопросам внешней политики Анита Гиппер.

На уточнение журналистов о действующих ограничениях на пребывание российских самолетов, в частности чартерных, в воздушном пространстве ЕС, представительница Еврокомиссии отметила, что, вероятно, в этом случае может быть сделано исключение.

Однако оно не принимается на уровне Евросоюза, а определяется отдельными государствами-членами.

Отношение Еврокомиссии к возможности проведения встречи президентов США и РФ на территории ЕС прокомментировал заместитель главного спикера ЕК Олоф Хилл:

— Президент фон дер Ляйен приветствует любые шаги, которые приближают справедливый и долгосрочный мир в Украине. Если эта встреча будет служить этой цели, мы будем приветствовать ее.

Он уточнил, что на данный момент отсутствуют какие-либо подтверждения или подробности о проведении встречи в Будапеште.

Вместе с тем Гилл отметил, что не все дипломатические процессы, направленные на достижение мира в Украине, имеют “прямой и хорошо организованный путь”, как того хотелось бы.

Однако если они способствуют результату, Еврокомиссия будет это поддерживать, добавил он.

ЕК поддерживает Международный уголовный суд

Отвечая на вопрос об ордере на арест Путина, который Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал в марте 2023 года, спикер Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни подчеркнул, что позиция ЕС в отношении МУС остается неизменной.

— ЕС поддерживает Международный уголовный суд и принципы, изложенные в Римском статуте. Мы уважаем независимость и беспристрастность суда. Мы твердо привержены международному уголовному правосудию и борьбе с безнаказанностью, — сказал он.

Эль-Ануни также напомнил, что в выводах Европейского Совета 2023 года содержится призыв ко всем государствам обеспечить “полное сотрудничество с судом, в частности путем оперативного исполнения ордеров на арест”.

Венгрия обязана выполнять ордера МУС

Представитель ЕК отметил, что Венгрия официально начала процесс выхода из-под юрисдикции Международного уголовного суда, однако этот процесс завершится только через год после уведомления о выходе депозитарию суда.

— Это не влияет на обязанность государства сотрудничать в расследованиях и разбирательствах, которые начались до этой даты, — подчеркнул спикер.

На вопрос журналистов о том, должна ли Венгрия выполнить ордер на арест Путина в случае его прибытия, Эль-Ануни ответил, что пока делать предположения рано.

— Мы не будем делать никаких прогнозов на следующую неделю или недели, поэтому мы не будем делать дальнейших предположений или предварительных оценок на этом этапе того, что может произойти в будущем. Наша позиция четкая и была озвучена, – заявил он.

Венгрия заверяет в беспрепятственном въезде Путина

После телефонного разговора 16 октября президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с диктатором Путиным в Будапеште.

На следующий день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна гарантирует российскому президенту беспрепятственный въезд.

В Кремле сообщили, что пока не имеют никаких подтвержденных деталей относительно маршрута Путина.

Напомним, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ по подозрению в совершении военных преступлений в Украине.

Весной этого года Венгрия объявила о намерении выйти из МУС, назвав суд “политизированным”, однако процесс выхода еще не завершен.

Источник : Deutsche Welle

