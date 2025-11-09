Премьер-министр Испании Педро Санчес категорически отверг идею расходов на оборону в размере 5% от ВВП, которую предлагал президент США Дональд Трамп.

Об этом глава испанского правительства заявил в интервью El Pais.

Испания против 5% расходов от ВВП на оборону

Санчес подчеркнул важность дипломатической работы, отметив, что к 2035 году Европа должна стать единой и обеспечивать соблюдение международного права, а не превратиться в регион, “вооруженный до зубов”.

– Какой мир мы хотим оставить нашей молодежи, когда они будут в нашем возрасте? Мир, в котором оборонные бюджеты европейских стран составляют 5%?, – сказал он.

В то же время Санчес признал, что в современных геополитических условиях Испании придется повысить расходы на оборону и безопасность.

Он добавил, что если Европа стремится обрести автономию, придется увеличить оборонный и безопасностный бюджет, и отметил, что оппозиция критикует его за выполнение обязательства, которое он не брал на себя, а которое было согласовано еще в 2014 году – 2%, и которое он выполнил.

При этом премьер отметил, что Мадрид является надежным союзником по НАТО.

Санчес подчеркнул, что размещение ВС Испании на восточном фланге Европы, в частности для защиты Болгарии, Румынии, Литвы и Эстонии, которые подверглись влиянию неоимпериализма Путина, является лучшим свидетельством надежности Испании как члена Атлантического альянса и демонстрацией ее военных возможностей.

Напомним, президент США Дональд Трамп уже давно настаивает, чтобы страны НАТО тратили больше средств на оборону. В то же время он заявил, что Америка не должна тратить 5%. Сейчас США выделяют около 3,4% ВВП на армию.

