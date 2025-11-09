Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес категорично відкинув ідею витрат на оборону в розмірі 5% від ВВП, яку пропонував президент США Дональд Трамп.

Про це глава іспанського уряду заявив в інтерв’ю El Pais.

Іспанія проти 5% витрат від ВВП на оборону

Санчес підкреслив важливість дипломатичної роботи, зазначивши, що до 2035 року Європа повинна стати єдиною та забезпечувати дотримання міжнародного права, а не перетворитися на регіон, “озброєний до зубів”.

– Який світ ми хочемо залишити нашій молоді, коли вони будуть у нашому віці? Світ, в якому оборонні бюджети європейських країн становлять 5%?, – сказав він.

Водночас Санчес визнав, що в сучасних геополітичних умовах Іспанії доведеться підвищити витрати на оборону та безпеку.

Він додав, що якщо Європа прагне здобути автономію, доведеться збільшити оборонний і безпековий бюджет, і зазначив, що опозиція критикує його за виконання зобов’язання, якого він не брав на себе, а яке було узгоджене ще в 2014 році – 2%, і яке він виконав.

При цьому прем’єр зауважив, що Мадрид є надійним союзником по НАТО.

Санчес підкреслив, що розміщення ЗС Іспанії на східному фланзі Європи, зокрема для захисту Болгарії, Румунії, Литви та Естонії, які зазнали впливу неоімперіалізму Путіна, є найкращим свідченням надійності Іспанії як члена Атлантичного альянсу та демонстрацією її військових можливостей.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уже давно наполягає, щоб країни НАТО витрачали більше коштів на оборону. Водночас він заявив, що Америка не повинна витрачати 5%. Наразі США виділяють близько 3,4% ВВП на армію.

