Литва создаст 44 центра кибербезопасности для усиления цифровой обороны
Министерство обороны Литвы обнародовало планы по созданию 44 центров кибербезопасности по всей стране в рамках широких усилий по усилению цифровой обороны страны.
Об этом сообщает литовский вещатель LRT.
В мае директор Департамента операций по кибербезопасности Национального центра кибербезопасности (NKSC) Рокас Йоникас заявил, что целью является создание региональных центров в каждом округе в течение 3,5 лет.
Ранее в этом году муниципалитеты в регионе Шяуляй достигли соглашения с NKSC о создании совместного регионального центра оперативного реагирования, который станет первым в Литве.
По данным муниципалитета Шяуляй, по оптимистичному сценарию, центр может начать работу до конца 2025 года.
Ожидается, что в центре будут работать четыре специалиста, которые будут предоставлять услуги по кибербезопасности семи муниципалитетам.
Согласно плану, NKSC предоставит аппаратное и программное обеспечение, проведет обучение персонала и окажет поддержку в управлении серьезными киберинцидентами. Муниципалитеты-участники обеспечат помещения и покроют расходы на персонал.
По словам чиновников, центр поможет создать и поддерживать возможности государственного сектора в области кибербезопасности, включая выявление, регистрацию и реагирование на киберинциденты, а также выявление уязвимостей и устранение слабых мест.