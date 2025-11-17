Міністерство оборони Литви оприлюднило плани щодо створення 44 центрів кібербезпеки по всій країні в межах широких зусиль з посилення цифрової оборони країни.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

У Литві планують створити 44 кіберцентри з безпеки

У травні директор Департаменту операцій з кібербезпеки Національного центру кібербезпеки (NKSC) Рокас Йонікас заявив, що метою є створення регіональних центрів у кожному окрузі протягом 3,5 років.

Раніше цього року муніципалітети в регіоні Шяуляй досягли угоди з NKSC про створення спільного регіонального центру оперативного реагування, який стане першим у Литві.

За даними муніципалітету Шяуляй, за оптимістичним сценарієм центр може почати роботу до кінця 2025 року.

Очікується, що в центрі працюватимуть чотири фахівці, які надаватимуть послуги з кібербезпеки семи муніципалітетам.

Згідно з планом, NKSC надасть апаратне та програмне забезпечення, проведе навчання персоналу та надасть підтримку в управлінні серйозними кіберінцидентами. Муніципалітети-учасники забезпечать приміщення та покриють витрати на персонал.

За словами чиновників, центр допоможе створити та підтримувати можливості державного сектору в галузі кібербезпеки, включаючи виявлення, реєстрацію та реагування на кіберінциденти, а також виявлення вразливостей та усунення слабких місць.

