Совет Европейского Союза окончательно одобрил обновление механизма о приостановлении безвизового режима для граждан третьих стран, которым не нужна виза для поездок в Шенгенскую зону.

Новые правила лишения безвиза с Евросоюзом

Как указано на официальном сайте Совета ЕС, измененные правила позволят быстрее реагировать на ситуации, когда безвизовый режим используется не по назначению или противоречит интересам стран Евросоюза.

После введения в действие новых поправок ЕС сможет аннулировать безвизовый режим для стран, которые не будут соблюдать единые визовые правила.

Согласно сообщению, если страна реализует программу гражданства для инвесторов, которая предоставляет гражданство лицам без реальных связей с этой страной, тогда ЕС сможет отменить безвизовый режим.

Отмена безвиза также возможна, если отношения Европейского Союза с какой-либо страной ухудшатся, в частности в случае нарушений прав человека.

Новый регламент упрощает запуск механизма приостановления безвиза. Срок первоначальной приостановки будет увеличен до 12 месяцев (вместо текущих девяти) с возможностью продления еще на 24 месяца (вместо 18 месяцев).

Более длительный период временной приостановки позволит ЕС сотрудничать с соответствующей страной для устранения проблем, которые стали основанием для приостановки, до того, как безвизовый режим может быть отменен безвозвратно.

Механизм отмены безвиза стал более целенаправленным. Если ранее продление периода приостановления безвиза касалось всех граждан страны, то новые правила позволяют ЕС не распространять 24-месячный период на все население.

Вместо этого ЕС сможет принимать решения о применении соответствующих мер только к государственным должностным лицам и дипломатам.

Этот регламент вступит в силу на 20-й день после публикации в Официальном вестнике ЕС и будет иметь обязательную силу для стран-членов Европейского Союза.

7 октября Европейский парламент проголосовал за законопроект, который предусматривает более простой механизм приостановления безвизового режима для стран, представляющих угрозу безопасности ЕС или нарушающих права человека.

Эти изменения коснутся 61 страны, граждане которых могут безвизово находиться в Шенгенской зоне до 90 дней в течение 180 дней.

