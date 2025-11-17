Рада Європейського Союзу остаточно схвалила оновлення механізму про призупинення безвізового режиму для громадян третіх країн, яким не потрібна віза для поїздок до Шенгенської зони.

Нові правила позбавлення безвізу з Євросоюзом

Як зазначено на офіційному сайті Ради ЄС, змінені правила дозволять швидше реагувати на ситуації, коли безвізовий режим використовується не за призначенням або суперечить інтересам країн Євросоюзу.

Після набрання чинності новими поправками ЄС зможе анулювати безвізовий режим для країн, які не дотримуватимуться єдиних візових правил.

Згідно з повідомленням, якщо країна реалізує програму громадянства для інвесторів, яка надає громадянство особам без реальних зв’язків з цією країною, тоді ЄС зможе скасувати безвізовий режим.

Скасування безвізу також можливе, якщо відносини Європейського Союзу з якою-небудь країною погіршаться, зокрема у разі порушень прав людини.

Новий регламент спрощує запуск механізму призупинення безвізу. Термін первинного призупинення буде збільшений до 12 місяців (замість поточних 9) з можливістю подовження ще на 24 місяці (замість 18 місяців).

Триваліший період тимчасового призупинення дозволить ЄС співпрацювати з відповідною країною для усунення проблем, що стали підставою для призупинення, до того як безвізовий режим може бути скасований безповоротно.

Механізм скасування безвізу став більш цілеспрямованим. Якщо раніше продовження періоду призупинення безвізу стосувалося всіх громадян країни, то нові правила дозволяють ЄС не поширювати 24-місячний період на все населення.

Замість цього ЄС зможе ухвалювати рішення щодо застосування відповідних дій лише до державних посадових осіб та дипломатів.

Цей регламент стане чинним на 20-й день після публікації в Офіційному віснику ЄС і матиме обов’язкову силу для країн-членів Європейського Союзу.

7 жовтня Європейський парламент проголосував за законопроєкт, який передбачає простіший механізм призупинення безвізового режиму для країн, що становлять загрозу безпеці ЄС або порушують права людини.

Ці зміни стосуватимуться 61 країни, громадяни яких можуть безвізово перебувати в Шенгенській зоні до 90 днів протягом 180 днів.

