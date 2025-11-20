В ЕС озвучили план из двух пунктов для Украины по миру: детали
Европейский Союз имеет четкий план достижения мира в Украине, который состоит из двух ключевых элементов: первый – ослабление России, второй – усиленная поддержка Украины.
Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас.
Каллас о плане ЕС по миру в Украине
– Европейский Союз всегда поддерживал справедливый, длительный и всеобъемлющий мир. Сегодня мы, конечно, обсудили последние события, и министр Сибига проинформировал нас о позиции Украины, – рассказала Каллас.
Она подчеркнула, что позиция ЕС остается неизменной: для того чтобы любой мирный план был успешным, его должны поддержать Украина и Европа.
– У ЕС есть очень четкий план из двух пунктов. Во-первых, ослабить Россию. Во-вторых, поддержать Украину, – подчеркнула она.
Каллас отметила, что глава Европейского разведывательного центра и посланник ЕС по вопросам санкций проинформировали министров о том, какое влияние санкции ЕС оказывают на Россию.
По этим данным, экспорт российской сырой нефти является самым низким за последние месяцы, а налоговые поступления России от нефти являются самыми низкими с начала полномасштабной войны.
Каллас подчеркнула, что Россия неоднократно лицемерно заявляла о мирных переговорах, но предыдущие раунды провалились, поскольку Москва не взяла на себя никаких реальных обязательств. Она подчеркнула, что давление должно быть направлено на агрессора, а не на жертву.