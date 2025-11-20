Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от Соединенных Штатов проект плана, который, по их оценке, может активизировать дипломатию.

Об этом в четверг, 20 ноября, сообщили в Офисе президента.

Зеленский получил от США проект “мирного плана”

В ОП отметили, что президент обозначил принципиальные основы, которые важны для украинского народа. По итогам сегодняшней встречи стороны договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны.

— Украина с первых секунд российского вторжения стремится к миру, и мы поддерживаем все содержательные предложения, которые способны приблизить настоящий мир. Украина с начала этого года поддерживала предложения президента Трампа, чтобы положить конец кровопролитию. Готовы и сейчас конструктивно работать с американской стороной и нашими партнерами в Европе и мире, чтобы результатом стал мир, — подчеркнули в Офисе президента.

В ближайшие дни Владимир Зеленский планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира.

По данным СМИ, сегодня Владимир Зеленский встретился с министром армии США Дэном Дрисколлом и начальником штаба генералом Рэнди Джорджем.

Как известно, 19 ноября высокопоставленные чиновники Пентагона прибыли в Киев с необъявленным визитом и должны были обсудить мирные усилия с главой украинского государства.

Что известно о “мирном плане” США

Накануне СМИ обнародовали детали так называемого мирного плана, который в Майами разработали представители России и США.

Документ, состоящий из 28 пунктов, предусматривает значительные уступки со стороны Киева. В частности, речь идет о требовании к Украине отдать России весь Донбасс, включая территории, которые сейчас контролирует Киев, а также сократить численность Вооруженных сил вдвое.

Среди других пунктов – отказ Украины от ключевых категорий вооружения, уменьшение военной помощи США, предоставление русскому языку статуса официального государственного и закрепление официального статуса Русской православной церкви.

По словам государственного секретаря США Марко Рубио, план по прекращению войны в Украине разрабатывался на основе предложений обеих сторон.

Источник : Офис президента

