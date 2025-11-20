Зеленский получил проект “мирного плана” США и планирует обсудить его с Трампом
- Президент получил от американской стороны проект плана по завершению войны РФ против Украины.
- Стороны договорились работать над пунктами плана так, чтобы результатом стал мир.
Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от Соединенных Штатов проект плана, который, по их оценке, может активизировать дипломатию.
Об этом в четверг, 20 ноября, сообщили в Офисе президента.
В ОП отметили, что президент обозначил принципиальные основы, которые важны для украинского народа. По итогам сегодняшней встречи стороны договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны.
— Украина с первых секунд российского вторжения стремится к миру, и мы поддерживаем все содержательные предложения, которые способны приблизить настоящий мир. Украина с начала этого года поддерживала предложения президента Трампа, чтобы положить конец кровопролитию. Готовы и сейчас конструктивно работать с американской стороной и нашими партнерами в Европе и мире, чтобы результатом стал мир, — подчеркнули в Офисе президента.
В ближайшие дни Владимир Зеленский планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира.
По данным СМИ, сегодня Владимир Зеленский встретился с министром армии США Дэном Дрисколлом и начальником штаба генералом Рэнди Джорджем.
Как известно, 19 ноября высокопоставленные чиновники Пентагона прибыли в Киев с необъявленным визитом и должны были обсудить мирные усилия с главой украинского государства.
Что известно о “мирном плане” США
Накануне СМИ обнародовали детали так называемого мирного плана, который в Майами разработали представители России и США.
Документ, состоящий из 28 пунктов, предусматривает значительные уступки со стороны Киева. В частности, речь идет о требовании к Украине отдать России весь Донбасс, включая территории, которые сейчас контролирует Киев, а также сократить численность Вооруженных сил вдвое.
Среди других пунктов – отказ Украины от ключевых категорий вооружения, уменьшение военной помощи США, предоставление русскому языку статуса официального государственного и закрепление официального статуса Русской православной церкви.
По словам государственного секретаря США Марко Рубио, план по прекращению войны в Украине разрабатывался на основе предложений обеих сторон.