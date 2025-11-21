Україна передала Литві військовослужбовця Росії, який підозрюється у воєнних злочинах на території нашої держави. Зокрема, він причетний до катування литовця в Україні.

Екстрадиція Литві російського військового

Як повідомляє Служба безпеки України, екстрадиція відбулася за матеріалами спільного розслідування з Офісом генерального прокурора та Національної поліції.

У СБУ зазначають, що фігурант катував полонених, а серед потерпілих від його дій був громадянин Литви, який займався волонтерством в Україні.

– Це вперше з початку повномасштабної війни, коли наша держава видає затриманого військовослужбовця РФ іншій іноземній державі, – зазначив заступник очільника СБУ Сергій Наумюк.

За матеріалами СБУ, затриманий – це громадянин Росії Марген Гаджимагомедов. Він був інспектором військової поліції 177-го окремого полку морської піхоти Каспійської флотилії РФ.

У Службі безпеки України розповіли, що росіянин катував полонених, які перебували в в’язниці, облаштованій ворогом на території тимчасово окупованого аеродрому в Мелітополі Запорізької області.

Один із постраждалих внаслідок дій громадянина Росії був волонтер з Литви, який допомагав Силам оборони України з перших днів повномасштабної війни.

У катівнях до полонених застосовували різні тортури: тримали у сейфах, душили до втрати свідомості, підвішували за зв’язані руки, обливали холодною водою на морозі та катували струмом.

Українські захисники взяли російського військовослужбовця у полон під час боїв у районі Роботиного у серпні 2024 року.

За даними СБУ та іноземних партнерів, Вільнюський міський суд визнав його підозрюваним у порушенні Женевських конвенцій, законів та звичаїв війни відповідно до статей 100 і 103 (частина 1) Кримінального кодексу Литви.

Наприкінці жовтня Україна провела процедуру екстрадиції підозрюваного для його притягнення до правосуддя за запитом Генеральної прокуратури Литви.

Заступник генпрокурора Литви Гінтас Іванаускас заявив, що за воєнні злочини проти цивільних осіб та військовополонених, вчинені шляхом катування і незаконного позбавлення волі, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 20 років або довічне ув’язнення.

