Фінляндія стане учасником Військово-морської коаліції, очолюваної Великою Британією та Норвегією, щоб підтримати та посилити розвиток Військово-морських сил ЗСУ.

Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

Фінляндія долучається до Військово-морської коаліції

Як заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен, країна приєдналася до коаліцій на основі ретельного розгляду кожного окремого випадку, щоб внесок був достатнім і ефективним, а також надавав очевидну додаткову цінність для розвитку військового потенціалу України.

Приєднання до Військово-морської коаліції є черговим кроком Фінляндії, яка раніше вже долучалася до міжнародних коаліцій з артилерії, бронетехніки, розмінування та інформаційних технологій.

Усі ці коаліції мають єдину мету – надання Україні довгострокової оборонної підтримки.

Спільно з українською стороною ці коаліції займаються плануванням і управлінням розвитком майбутніх військових можливостей Збройних сил України.

