Фінляндія приєдналася до Військово-морської коаліції для підтримки України
- Фінляндія оголосила про приєднання до Військово-морської коаліції, очолюваної Великою Британією та Норвегією, з метою підтримки України.
- Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен зазначив, що країна надаватиме додаткову цінність для розвитку військового потенціалу України.
Фінляндія стане учасником Військово-морської коаліції, очолюваної Великою Британією та Норвегією, щоб підтримати та посилити розвиток Військово-морських сил ЗСУ.
Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії.
Як заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен, країна приєдналася до коаліцій на основі ретельного розгляду кожного окремого випадку, щоб внесок був достатнім і ефективним, а також надавав очевидну додаткову цінність для розвитку військового потенціалу України.
Приєднання до Військово-морської коаліції є черговим кроком Фінляндії, яка раніше вже долучалася до міжнародних коаліцій з артилерії, бронетехніки, розмінування та інформаційних технологій.
Усі ці коаліції мають єдину мету – надання Україні довгострокової оборонної підтримки.
Спільно з українською стороною ці коаліції займаються плануванням і управлінням розвитком майбутніх військових можливостей Збройних сил України.