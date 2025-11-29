Российские дроны залетели в Молдову во второй раз за неделю — Санду
- Президент Молдовы Мая Санду осудила жестокую 10-часовую атаку РФ на Украину в ночь на 29 ноября.
- Она сообщила, что российские беспилотники вновь нарушили воздушное пространство Молдовы, что привело к его временному закрытию.
Российские беспилотники вновь нарушили воздушное пространство Молдовы во время масштабной атаки по Украине в ночь на 29 ноября.
Об этом написала президент Молдовы Майя Санду в социальной сети X.
Нарушение воздушного пространства Молдовы
Майя Санду осудила новую масштабную атаку РФ на Украину и сообщила о нарушении воздушного пространства Молдовы российскими дронами.
— Жестокая 10-часовая атака на Украину. Это ни язык дипломатии, ни язык страны, которая утверждает, что ведет мирные переговоры. Российские беспилотники снова нарушили воздушное пространство Молдовы, чтобы уничтожить мирных жителей, что привело к его временному закрытию, — написала президент.
В то же время Майя Санду подчеркнула, что Молдова поддерживает Украину.
25 ноября российская атака дронами вышла за пределы Украины, ведь тогда несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Молдовы и Румынии, сообщил президент Владимир Зеленский.
Впоследствии в Министерстве обороны Молдовы уточнили, что один из российских дронов упал на крышу частного дома. После этого Министерство иностранных дел Молдовы вызывает российского посла для предоставления официальных объяснений.