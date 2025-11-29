Российские беспилотники вновь нарушили воздушное пространство Молдовы во время масштабной атаки по Украине в ночь на 29 ноября.

Об этом написала президент Молдовы Майя Санду в социальной сети X.

Нарушение воздушного пространства Молдовы

Майя Санду осудила новую масштабную атаку РФ на Украину и сообщила о нарушении воздушного пространства Молдовы российскими дронами.

— Жестокая 10-часовая атака на Украину. Это ни язык дипломатии, ни язык страны, которая утверждает, что ведет мирные переговоры. Российские беспилотники снова нарушили воздушное пространство Молдовы, чтобы уничтожить мирных жителей, что привело к его временному закрытию, — написала президент.

В то же время Майя Санду подчеркнула, что Молдова поддерживает Украину.

25 ноября российская атака дронами вышла за пределы Украины, ведь тогда несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Молдовы и Румынии, сообщил президент Владимир Зеленский.

Впоследствии в Министерстве обороны Молдовы уточнили, что один из российских дронов упал на крышу частного дома. После этого Министерство иностранных дел Молдовы вызывает российского посла для предоставления официальных объяснений.

