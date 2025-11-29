Російські безпілотники знову порушили повітряний простір Молдови під час масштабної атаки по Україні у ніч на 29 листопада.

Про це написала президентка Молдови Мая Санду в соціальній мережі X.

Порушення повітряного простору Молдови

Мая Санду засудила нову масштабну атаку РФ на Україну і повідомила про порушення повітряного простору Молдови російськими дронами.

– Жорстока 10-годинна атака на Україну. Це ні мова дипломатії, ні мова країни, яка стверджує, що веде мирні переговори. Російські безпілотники знову порушили повітряний простір Молдови, щоб знищити мирних жителів, що призвело до його тимчасового закриття, – написала президентка.

Водночас Мая Санду наголосила, що Молдова підтримує Україну.

25 листопада російська атака дронами вийшла за межі України, адже тоді кілька безпілотників порушили повітряний простір Молдови та Румунії, повідомив президент Володимир Зеленський.

Згодом у Міністерстві оборони Молдови уточнили, що один із російських дронів впав на дах приватного будинку. Після цього Міністерство закордонних справ Молдови викликає російського посла для надання офіційних пояснень.

