Известно точное время: в Молдову и Румынию залетели дроны РФ
Несколько дронов, которыми армия РФ атаковала Украину сегодня, 25 ноября, вылетели в Молдову и Румынию.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский о дронах над Молдовой и Румынией
По словам Зеленского, во время ночной атаки на Украину 25 ноября четыре российских ударных дрона пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии, и украинская сторона имеет точное время их пролета.
Президент подчеркнул, что это очередное свидетельство того, что агрессия РФ выходит далеко за пределы Украины и угрожает соседним государствам.
— Именно поэтому все партнеры должны не забывать, что каждый день нужно спасать жизни, — заявил он.
Глава государства подчеркнул, что в нынешних условиях нельзя допускать никаких пауз в помощи Украине.
Он обозначил ключевые потребности:
- непрерывные поставки оружия и систем ПВО;
- сохранение и усиление санкций против России;
- координация дипломатических усилий ради справедливого мира.
— Давление на Россию должно сработать. Спасибо всем, кто стоит вместе с Украиной, — добавил президент.
Зеленский сообщил, что больше всего от атаки пострадали Киев и Киевская область.
В городе зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов и гражданских объектов, на местах работают спасатели.
По состоянию на утро известно о 13 раненых и 6 погибших.
Кроме того, российские удары также были направлены по:
- Одесской области, в частности по портам, продовольственной и гражданской инфраструктуре;
- Днепропетровской области,
- Харьковской области,
- Черниговской области,
- Черкасской области.
Президент отметил, что противник целился прежде всего в энергетические объекты и инфраструктуру, обеспечивающую нормальную жизнь людей.
По информации Зеленского, РФ применила против Украины:
- 22 ракеты различных типов, включая аэробаллистические,
- более 460 ударных дронов, большинство из которых — Шахеды.
Глава государства подчеркнул, что Украина продолжает делать все возможное для усиления противовоздушной обороны и защиты населения.