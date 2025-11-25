Несколько дронов, которыми армия РФ атаковала Украину сегодня, 25 ноября, вылетели в Молдову и Румынию.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о дронах над Молдовой и Румынией

По словам Зеленского, во время ночной атаки на Украину 25 ноября четыре российских ударных дрона пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии, и украинская сторона имеет точное время их пролета.

Сейчас смотрят

Президент подчеркнул, что это очередное свидетельство того, что агрессия РФ выходит далеко за пределы Украины и угрожает соседним государствам.

— Именно поэтому все партнеры должны не забывать, что каждый день нужно спасать жизни, — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что в нынешних условиях нельзя допускать никаких пауз в помощи Украине.

Он обозначил ключевые потребности:

непрерывные поставки оружия и систем ПВО;

сохранение и усиление санкций против России;

координация дипломатических усилий ради справедливого мира.

— Давление на Россию должно сработать. Спасибо всем, кто стоит вместе с Украиной, — добавил президент.

Зеленский сообщил, что больше всего от атаки пострадали Киев и Киевская область.

В городе зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов и гражданских объектов, на местах работают спасатели.

По состоянию на утро известно о 13 раненых и 6 погибших.

Кроме того, российские удары также были направлены по:

Одесской области, в частности по портам, продовольственной и гражданской инфраструктуре;

Днепропетровской области,

Харьковской области,

Черниговской области,

Черкасской области.

Президент отметил, что противник целился прежде всего в энергетические объекты и инфраструктуру, обеспечивающую нормальную жизнь людей.

По информации Зеленского, РФ применила против Украины:

22 ракеты различных типов, включая аэробаллистические,

более 460 ударных дронов, большинство из которых — Шахеды.

Глава государства подчеркнул, что Украина продолжает делать все возможное для усиления противовоздушной обороны и защиты населения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.