Зеленский назвал ожидания от переговоров американской делегации в РФ
- Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает соответствующих сигналов и отчета от американской делегации после переговоров в России, от которых будут зависеть следующие шаги.
- По его словам, если эти сигналы будут указывать на честную игру и возможность быстрых глобальных решений, уровень следующей встречи будет выше.
Украина будет ждать соответствующих сигналов по итогам встречи американской делегации в России.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином 2 декабря.
Зеленский о переговорах американцев в РФ
— Прежде всего будет встреча американской делегации в России. Будем ждать соответствующие от них сигналы. Они хотят отчитаться сразу после встречи именно нам. Я думаю, от этих сигналов, которые они будут, зависит будущее и следующие шаги, — сказал Зеленский.
По мнению президента, шаги будут меняться в течение всего дня, вероятно, даже ежечасно.
Как отметил Зеленский, если сигналы сработают так, что будет честная игра с нашими партнерами, то, возможно, они встретятся очень быстро с американской делегацией.
— На каком уровне — мы посмотрим. Зависит, опять же, от сигналов. Если сигналы такие, которые будут давать возможность и шанс на принятие глобальных, но быстрых решений, то будет уровень выше. Это все еще диалог. Диалога очень много, а нужны еще результаты, — подчеркнул глава государства.
По его словам, диалоги можно продолжать, но нужен результат, чтобы приблизить окончание войны.
В то же время президент подчеркнул, что готов получить все сигналы и на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Все зависит от сегодняшних разговоров, отметил Зеленский.
Зеленский о визите Уиткоффа в Украину
Украина была бы рада принять специального представителя США Стива Уиткоффа, если может состояться конкретный диалог, заявил президент.
— Если я буду чувствовать, что мы можем рассчитывать на реальный конкретный диалог, не просто словами, то мы готовы встретиться и очень рады были бы принять его в Украине. Но я не уверен, что они в эти дни готовы приехать, но кто знает, — предположил Зеленский.
Как отметил глава государства, он хочет подождать до вечера вторника, 2 декабря, чтобы получить отчет американской делегации по результатам встречи в России.