Украинская и американская делегации в Женеве и Флориде разработали 20 пунктов мирного плана.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином в Дублине, которая состоялась 2 декабря.

Зеленский о пунктах мирного плана

По словам главы государства, несмотря на разработку 20 пунктов мирного плана, над некоторыми вещами еще нужно поработать.

— В Ирландии утром собралась делегация, которая была на встречах в Соединенных Штатах Америки с командой президента США. Сейчас есть 20 пунктов, которые были разработаны в Женеве и доработаны во Флориде. Некоторые вещи еще нужно доработать из того, что я видел, — сказал Зеленский.

Зеленский о важности решений по Украине

Кроме того, Зеленский подчеркнул важность того, чтобы решения о прекращении войны были справедливыми и открытыми.

По его мнению, ничего не должно решаться без Украины, а также нужны четкие гарантии безопасности.

— Вопрос не в сложности принятия решений. Тот, кто способен их принимать, будет их принимать. Важно, чтобы это было справедливо и открыто, не было игры за спиной Украины, чтобы ничего не решалось без Украины о нашем будущем, — сказал он.

В то же время президент отметил, что Украина была бы рада принять у себя специального представителя США Стива Уиткоффа. Однако Зеленский отметил, что он не уверен, что делегация США готова приехать в эти дни.

2 декабря Стив Уиткофф и еще один спецпредставитель США Джаред Кушнер прилетели в Москву на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.

