Будь-які пункти потенційної мирної угоди щодо закінчення війни Росії проти України, які стосуються НАТО, мають опрацьовуватися окремо та мають вирішуватися за участі самого Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ Альянсу в Брюсселі.

Рютте про пов’язані з НАТО пункти мирної угоди щодо України

– Коли йдеться про пункти що стосуються НАТО, очевидно, що пункти потенційної угоди щодо завершення війни проти України, які стосуються НАТО, опрацьовуватимуться окремо. Звичайно, це включатиме НАТО, – заявив Рютте.

Водночас генеральний секретар НАТО підтримав мирні напрацювання з боку США.

На його думку, потрібно з чогось почати, щоб мати пропозиції за столом переговорів. Він уточнив, що у Женеві та Флориді нещодавно відбулися переговори американської та української делегацій.

За словами Рютте, сьогодні тривають переговори команди зі США з російською стороною. Генеральний секретар зазначив, що це уважно відстежується. Він наголосив, що дуже важливі зусилля США, спрямовані на завершення цієї жахливої війни.

Рютте про вступ України до НАТО

Крім цього, Рютте пояснив, що для вступу України до НАТО потрібен консенсус усіх союзників, тому варто відокремлювати принцип від практики.

– Як ви знаєте, такого консенсусу щодо вступу України до НАТО немає. Принцип закріплений у Вашингтонському договорі 1949 року. Цей договір залишається чинним, як і рішення Вашингтонського саміту 2024 року, – сказав він.

За словами генсека, підсумкове рішення Вашингтонського саміту, яке чітко заявило, що шлях України до НАТО є незворотним, залишається у силі.

Водночас Рютте зазначив, що старий мирний план, який складався із 28 пунктів, очевидно, більше не є актуальним.

