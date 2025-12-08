Це можуть бути вирішальні дні для Європи та світу в питанні завершення війни Російської Федерації проти України.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Лондона 8 грудня, пише The Guardian.

Чому це вирішальні дні для України і світу

Канцлер Німеччини Мерц заявив, що це можуть бути вирішальні дні у питанні України.

– Ми рішуче підтримуємо і будемо підтримувати Україну. Доля цієї країни – це доля Європи, – пояснив Мерц.

Він заявив, що скептично ставиться до деяких деталей, отриманих з документів від США. Канцлер Німеччини зазначив, що саме про це він хоче поговорити з іншими лідерами.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що Європа має козирі в руках.

– Ми всі підтримуємо Україну і мир. У нас багато карт на руках, – сказав Макрон.

Президент Франції зазначив, що необхідно знайти спосіб зблизити Європу і США, щоб узгодити шлях вперед.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив на важливості справедливого і міцного мирного врегулювання в Україні.

У відповідь президент України Володимир Зеленський подякував Стармеру за організацію зустрічі. Він назвав це важливим моментом для обговорення всіх чутливих питань.

Лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та України продовжать переговори за закритими дверима.

