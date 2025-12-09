Президент Украины Владимир Зеленский вошел в список 28 самых влиятельных людей Европы по версии Politico.

Зеленский в рейтинге самых влиятельных людей Европы

Как говорится в рейтинге Politico, Владимир Зеленский занял 14 место в списке людей, имеющих наибольшее влияние.

Издание назвало Зеленского “джокером в колоде”, вспомнив его спор с президентом США Дональдом Трампом в феврале, который, считают в рейтинге, был разрушительным.

— Мало кто верил, что отношения можно восстановить. Но, к чести украинского лидера, это произошло, — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что сейчас Зеленскому необходимо заключить мирное соглашение, которое не отправит его сразу в лапы российского диктатора Владимира Путина.

В сообщении говорится, что президент Украины привык играть в обороне, однако ему понадобятся все навыки адаптации, чтобы пережить следующий период.

Рейтинг возглавил президент США Дональд Трамп, а в первую пятерку вошли премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Фридрих Мерц, лидер французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен и российский диктатор Владимир Путин.

Далее в рейтинге упоминаются:

британский политик и лидер Reform UK Найджел Фарадж;

президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;

генеральный секретарь НАТО Марк Рютте;

премьер-министр Италии Джорджа Мелони;

премьер-министр Великобритании Кир Стармер;

немецкий политик и депутат Европейского парламента от партии Христианско-социальный союз Манфред Вебер;

премьер-министр Венгрии Виктор Орбан;

президент Финляндии Александр Стубб;

французский экономист Габриэль Зюкман;

вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас;

исполнительный вице-президент Еврокомиссии по чистому, справедливому и конкурентоспособному переходу Тереза Рибера;

президент Франции Эммануэль Макрон;

бывший глава Европейского центрального банка, экс-премьер-министр Италии Марио Драги;

чешский политик, лидер-основатель политической партии ANO Андрей Бабиш;

верховный главнокомандующий союзными силами в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич;

президент Польши Кароль Навроцкий;

лидер Левых в Германии Хайди Райхиннек;

генеральный директор Unicredit Андреа Орсель;

французский юрист, депутат Европарламента Рима Хассан;

нидерландский политик Роб Йеттен;

президент ФИФА Джанни Инфантино.

По версии Politico, в 2022 году президент Украины Зеленский стал самой влиятельной персоной в Европе, заняв первое место в рейтинге.

