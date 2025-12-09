Зеленский вошел в топ-28 самых влиятельных людей Европы по версии Politico
Зеленский в рейтинге самых влиятельных людей Европы
Как говорится в рейтинге Politico, Владимир Зеленский занял 14 место в списке людей, имеющих наибольшее влияние.
Издание назвало Зеленского “джокером в колоде”, вспомнив его спор с президентом США Дональдом Трампом в феврале, который, считают в рейтинге, был разрушительным.
— Мало кто верил, что отношения можно восстановить. Но, к чести украинского лидера, это произошло, — говорится в сообщении.
В материале отмечается, что сейчас Зеленскому необходимо заключить мирное соглашение, которое не отправит его сразу в лапы российского диктатора Владимира Путина.
В сообщении говорится, что президент Украины привык играть в обороне, однако ему понадобятся все навыки адаптации, чтобы пережить следующий период.
Рейтинг возглавил президент США Дональд Трамп, а в первую пятерку вошли премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Фридрих Мерц, лидер французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен и российский диктатор Владимир Путин.
Далее в рейтинге упоминаются:
- британский политик и лидер Reform UK Найджел Фарадж;
- президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;
- генеральный секретарь НАТО Марк Рютте;
- премьер-министр Италии Джорджа Мелони;
- премьер-министр Великобритании Кир Стармер;
- немецкий политик и депутат Европейского парламента от партии Христианско-социальный союз Манфред Вебер;
- премьер-министр Венгрии Виктор Орбан;
- президент Финляндии Александр Стубб;
- французский экономист Габриэль Зюкман;
- вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас;
- исполнительный вице-президент Еврокомиссии по чистому, справедливому и конкурентоспособному переходу Тереза Рибера;
- президент Франции Эммануэль Макрон;
- бывший глава Европейского центрального банка, экс-премьер-министр Италии Марио Драги;
- чешский политик, лидер-основатель политической партии ANO Андрей Бабиш;
- верховный главнокомандующий союзными силами в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич;
- президент Польши Кароль Навроцкий;
- лидер Левых в Германии Хайди Райхиннек;
- генеральный директор Unicredit Андреа Орсель;
- французский юрист, депутат Европарламента Рима Хассан;
- нидерландский политик Роб Йеттен;
- президент ФИФА Джанни Инфантино.
По версии Politico, в 2022 году президент Украины Зеленский стал самой влиятельной персоной в Европе, заняв первое место в рейтинге.