Президент України Володимир Зеленський увійшов до списку 28 найвпливовіших людей Європи за версією Politico.

Зеленський у рейтингу найвпливовіших людей Європи

Як йдеться у рейтингу Politico, Володимир Зеленський посів 14 місце у переліку людей, які мають найбільший вплив.

Видання назвало Зеленського “джокером у колоді”, пригадавши його суперечку із президентом США Дональдом Трампом у лютому, яка, вважають у рейтингу, була руйнівною.

– Мало хто вірив, що відносини можна відновити. Але, до честі українського лідера, це сталося, – йдеться у повідомленні.

У матеріалі зазначено, що наразі Зеленському необхідно укласти мирну угоду, яка не відправить його одразу в лапи російського диктатора Володимира Путіна.

У повідомленні йдеться, що президент України звик грати в обороні, однак йому знадобляться всі навички адаптації, щоб пережити наступний період.

Рейтинг очолив президент США Дональд Трамп, а до першої п’ятірки увійшли прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, лідерка французької партії Національне об’єднання Марін Ле Пен та російський диктатор Володимир Путін.

Далі у рейтингу згадуються;

британський політик і очільник Reform UK Найджел Фарадж;

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;

генеральний секретар НАТО Марк Рютте;

прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні;

прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер;

німецький політик і депутат Європейського парламенту від партії Християнсько-соціальний союз Манфред Вебер;

прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан;

президент Фінляндії Александр Стубб;

французький економіст Габріель Зюкман;

віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас;

виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з чистого, справедливого та конкурентоспроможного переходу Тереза Рібера;

президент Франції Еммануель Макрон;

колишній очільник Європейського центрального банку, експрем’єр-міністр Італії Маріо Драгі;

чеський політик, лідер-засновник політичної партії ANO Андрей Бабіш;

верховний командувач союзних сил у Європі, американський генерал Алексус Гринкевич;

президент Польщі Кароль Навроцький;

лідерка Лівих у Німеччині Гайді Райхіннек;

генеральний директор Unicredit Андреа Орсель;

французька юристка, депутатка Європарламенту Ріма Хассан;

нідерландський політик Роб Єттен;

президент ФІФА Джанні Інфантіно.

За версією Politico, у 2022 році президент України Зеленський став найвпливовішою персоною в Європі, посівши перше місце у рейтингу.

