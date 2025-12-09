Зеленський увійшов до топ-28 найвпливовіших людей Європи за версією Politico
- Президент України Володимир Зеленський посів 14-те місце у списку 28 найвпливовіших людей Європи за версією видання Politico, яке назвало його "джокером у колоді".
- Видання зазначає, що президенту зараз необхідні всі його навички адаптації, щоб укласти мирну угоду, яка захистить інтереси України.
Президент України Володимир Зеленський увійшов до списку 28 найвпливовіших людей Європи за версією Politico.
Зеленський у рейтингу найвпливовіших людей Європи
Як йдеться у рейтингу Politico, Володимир Зеленський посів 14 місце у переліку людей, які мають найбільший вплив.
Видання назвало Зеленського “джокером у колоді”, пригадавши його суперечку із президентом США Дональдом Трампом у лютому, яка, вважають у рейтингу, була руйнівною.
– Мало хто вірив, що відносини можна відновити. Але, до честі українського лідера, це сталося, – йдеться у повідомленні.
У матеріалі зазначено, що наразі Зеленському необхідно укласти мирну угоду, яка не відправить його одразу в лапи російського диктатора Володимира Путіна.
У повідомленні йдеться, що президент України звик грати в обороні, однак йому знадобляться всі навички адаптації, щоб пережити наступний період.
Рейтинг очолив президент США Дональд Трамп, а до першої п’ятірки увійшли прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, лідерка французької партії Національне об’єднання Марін Ле Пен та російський диктатор Володимир Путін.
Далі у рейтингу згадуються;
- британський політик і очільник Reform UK Найджел Фарадж;
- президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;
- генеральний секретар НАТО Марк Рютте;
- прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні;
- прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер;
- німецький політик і депутат Європейського парламенту від партії Християнсько-соціальний союз Манфред Вебер;
- прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан;
- президент Фінляндії Александр Стубб;
- французький економіст Габріель Зюкман;
- віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас;
- виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з чистого, справедливого та конкурентоспроможного переходу Тереза Рібера;
- президент Франції Еммануель Макрон;
- колишній очільник Європейського центрального банку, експрем’єр-міністр Італії Маріо Драгі;
- чеський політик, лідер-засновник політичної партії ANO Андрей Бабіш;
- верховний командувач союзних сил у Європі, американський генерал Алексус Гринкевич;
- президент Польщі Кароль Навроцький;
- лідерка Лівих у Німеччині Гайді Райхіннек;
- генеральний директор Unicredit Андреа Орсель;
- французька юристка, депутатка Європарламенту Ріма Хассан;
- нідерландський політик Роб Єттен;
- президент ФІФА Джанні Інфантіно.
За версією Politico, у 2022 році президент України Зеленський став найвпливовішою персоною в Європі, посівши перше місце у рейтингу.