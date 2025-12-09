Президент США Дональд Трамп заявил, что у России “более сильная переговорная позиция”, чем у Украины.

Трамп о переговорах Украины и РФ

В интервью изданию Politico на вопрос, какая страна имеет более сильную позицию в переговорах, Трамп ответил: “Здесь не может быть никаких сомнений. Это Россия. Это гораздо более крупная страна”.

По мнению президента США, война в Украине могла перерасти в Третью мировую войну, однако сейчас он считает такой угрозы нет.

Кроме того, он назвал войну “большой проблемой” для Европы, с которой та “не справляется хорошо”.

Журналист спросил Трампа, считает ли он, что Украина проиграла войну. На это президент США ответил, что Украина потеряла “целую полосу побережья”.

– Посмотрите на карты. Я здесь уже десять месяцев, но если вернуться на десять месяцев назад и посмотреть, они потеряли всю эту полосу. Сейчас она стала больше. Она стала шире. Но они потеряли много земли и это очень хорошая земля. Вы точно не сказали, что это победа. Я мог бы показать вам карты. Они потеряли много земли, – добавил он.

В то же время президент США, комментируя заявление своего сына, Дональда Трамп-младшего о дистанцировании от войны в Украине, сказал, что это не совсем так и отметил храбрость нашей армии.

– Знаете, они должны играть по правилам. Если они не читают соглашения, потенциальные соглашения, знаете, это нелегко с Россией, потому что у России есть преимущество. И они всегда его имели. Они гораздо больше. Они гораздо сильнее в этом смысле. Я очень ценю народ Украины и войско Украины за их, знаете ли, храбрость и за борьбу и все такое. Но знаете, в какой-то момент размер победит, как правило.

