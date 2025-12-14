Зеленский анонсировал официальный визит в Польшу на 19 декабря
- Владимир Зеленский сообщил, что 19 декабря состоится его официальный визит в Польшу.
- Президент заявил, что чрезвычайно важно добрососедство и поблагодарил Польшу за постоянную поддержку Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский отправится с официальным визитом в Польшу в пятницу, 19 декабря.
Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами 14 декабря.
Зеленский о визите в Польшу
— Я еще раз хочу сказать, что мы очень благодарны Польше за поддержку. Для нас это очень важное добрососедство. И что касается моего визита в Польшу: польская сторона нам предложила пятницу, — сказал Зеленский.
Президент отметил, что украинская сторона не будет откладывать дату поездки.
Он подчеркнул, что очень важно поддерживать отношения между Украиной и Польшей.
12 декабря посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что встреча между президентами Владимиром Зеленским и Каролем Навроцким может состояться как можно скорее, вероятно, в Варшаве еще до конца этого года.
По словам посла, во время запланированной встречи основной акцент будет сделан на вопросах безопасности, включая войну России против Украины и процесс мирных переговоров.
Кроме этого, внимание будет уделено обсуждению военного сотрудничества, развитию оборонно-промышленного комплекса и экономических связей, в частности восстановлению инфраструктуры, а также поднятию исторических вопросов, связанных с эксгумациями.