Президент України Володимир Зеленський поїде з офіційним візитом до Польщі у п’ятницю, 19 грудня.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами 14 грудня.

Зеленський про візит до Польщі

– Я ще раз хочу сказати, що ми дуже вдячні Польщі за підтримку. Для нас це дуже важливе добросусідство. І що стосується мого візиту в Польщу: польська сторона нам запропонувала п’ятницю, – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що українська сторона не буде відтерміновувати дату поїздки.

Він наголосив, що дуже важливо підтримувати відносини між Україною та Польщею.

12 грудня посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що зустріч між президентами Володимиром Зеленським та Каролем Навроцьким може відбутися якомога швидше, ймовірно, у Варшаві ще до кінця цього року.

За словами посла, під час запланованої зустрічі основний акцент буде зроблено на безпекових питаннях, що включають війну Росії проти України та процес мирних переговорів.

Крім цього, приділять увагу обговоренню військової співпраці, розвитку оборонно-промислового комплексу та економічних зв’язків, зокрема відновлення інфраструктури, а також порушення історичних питань, пов’язаних з ексгумаціями.

