Европейская комиссия в начале 2026 года представит законодательное предложение о полном запрете импорта российской нефти.

Об этом перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен в комментарии Укринформу.

Отказ Европы от российской нефти

По словам Йоргенсена, Еврокомиссия планирует завершить процесс поэтапного отказа от российских энергоресурсов.

Хотя сейчас Европа импортирует больше российского газа, чем нефти, стратегической целью остается полное прекращение любых энергетических поставок из РФ.

— В начале следующего года мы представим законодательную инициативу о запрете остальных объемов российской нефти. Это важный шаг на пути к полной энергетической независимости Европы, — подчеркнул еврокомиссар.

Глава энергетического направления Еврокомиссии подчеркнул, что Европейский Союз не повторит ошибок прошлого, когда допустил критическую зависимость от российских энергоносителей.

По его словам, недавно в ЕС было принято решение о запрете импорта российского газа, которое будет иметь долгосрочный характер и не связано с режимом санкций.

— Это запрет, который будет действовать и в будущем. Даже после достижения мира Европа не вернется к импорту российского газа, — заявил Йоргенсен.

Отдельно еврокомиссар обратил внимание на необходимость более глубокой интеграции энергетических систем стран ЕС.

Он признал, что в настоящее время европейский энергетический рынок остается недостаточно скоординированным и объединенным, что мешает максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и укреплять энергетическую безопасность Союза.

