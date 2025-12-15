Європейська комісія на початку 2026 року року представить законодавчу пропозицію щодо повної заборони імпорту російської нафти.

Про це перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі заявив єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен у коментарі Укрінформу.

Відмова Європи від російської нафти

За словами Йоргенсена, Єврокомісія планує завершити процес поетапної відмови від російських енергоресурсів.

Хоча нині Європа імпортує більше російського газу, ніж нафти, стратегічною метою залишається повне припинення будь-яких енергетичних постачань із РФ.

— На початку наступного року ми представимо законодавчу ініціативу щодо заборони решти обсягів російської нафти. Це важливий крок на шляху до повної енергетичної незалежності Європи, — наголосив єврокомісар.

Очільник енергетичного напряму Єврокомісії наголосив, що Європейський Союз не повторить помилок минулого, коли допустив залежність від російських енергоносіїв.

За його словами, нещодавно в ЄС було ухвалено рішення про заборону імпорту російського газу, яке матиме довгостроковий характер і не пов’язане з режимом санкцій.

— Це заборона, яка діятиме й у майбутньому. Навіть після досягнення миру Європа не повернеться до імпорту російського газу, — заявив Йоргенсен.

Окремо єврокомісар звернув увагу на потребу глибшої інтеграції енергетичних систем країн ЄС.

Він визнав, що наразі європейський енергетичний ринок залишається недостатньо скоординованим і з’єднаним, що заважає максимально ефективно використовувати наявні ресурси та посилювати енергетичну безпеку Союзу.

