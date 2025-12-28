ДТП в Польше возле Бжега: пятеро из шести погибших, вероятно, украинцы
Пятеро из шести человек, погибших в смертельном ДТП в Зеленцинах возле польского Бжега, вероятно, были гражданами Украины.
Об этом сообщил пресс-секретарь районной прокуратуры в Ополе Станислав Бар.
Смертельное ДТП возле Бжега: что известно
Отмечается, что, кроме украинцев, в результате инцидента погиб также 59-летний местный житель из Бжега.
– Авария произошла утром накануне Рождества возле Бжега, на перекрестке двух национальных дорог. При обстоятельствах, которые остаются невыясненными, столкнулись лоб в лоб Ford Kuga, которым управлял 59-летний житель Бжега, и Volkswagen Passat, – говорится в материале Polsat News.
Сообщается, что в результате столкновения Volkswagen загорелся. Водитель Ford и пять человек в Passat погибли на месте происшествия.
Представитель прокуратуры Ополя добавил, что, по его информации, в автомобиле Volkswagen находились граждане Украины, однако потребуются анализы ДНК, чтобы установить их личности.
Вскрытие жертв аварии запланировано на понедельник, 29 декабря.
Сообщается, что прокуратура не планирует комментировать ход и причины аварии, пока работа назначенного для этого эксперта по реконструкции аварии не будет завершена.
По данным управления дорожного движения Главного управления полиции Польши, с 24 по 26 декабря произошло в общей сложности 99 аварий, преимущественно из-за погодных условий, опасных для водителей.
Фото: Policja Brzeg