Пятеро из шести человек, погибших в смертельном ДТП в Зеленцинах возле польского Бжега, вероятно, были гражданами Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь районной прокуратуры в Ополе Станислав Бар.

Смертельное ДТП возле Бжега: что известно

Отмечается, что, кроме украинцев, в результате инцидента погиб также 59-летний местный житель из Бжега.

Сейчас смотрят

– Авария произошла утром накануне Рождества возле Бжега, на перекрестке двух национальных дорог. При обстоятельствах, которые остаются невыясненными, столкнулись лоб в лоб Ford Kuga, которым управлял 59-летний житель Бжега, и Volkswagen Passat, – говорится в материале Polsat News.

Сообщается, что в результате столкновения Volkswagen загорелся. Водитель Ford и пять человек в Passat погибли на месте происшествия.

Представитель прокуратуры Ополя добавил, что, по его информации, в автомобиле Volkswagen находились граждане Украины, однако потребуются анализы ДНК, чтобы установить их личности.

Вскрытие жертв аварии запланировано на понедельник, 29 декабря.

Сообщается, что прокуратура не планирует комментировать ход и причины аварии, пока работа назначенного для этого эксперта по реконструкции аварии не будет завершена.

По данным управления дорожного движения Главного управления полиции Польши, с 24 по 26 декабря произошло в общей сложности 99 аварий, преимущественно из-за погодных условий, опасных для водителей.

Фото: Policja Brzeg

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.