П’ятеро з шести людей, які загинули в смертельній ДТП в Зеленцінах поблизу польського Бжега, імовірно, були громадянами України.

Про це повідомив речник районної прокуратури в Ополі Станіслав Бар.

Смертельна ДТП поблизу Бжега: що відомо

Зазначається, що, крім українців, унаслідок інциденту загинув також 59-річний місцевий житель із Бжега.

– Аварія сталася вранці напередодні Різдва поблизу Бжега, на перехресті двох національних доріг. За обставин, які залишаються нез’ясованими, зіткнулися лоб у лоб Ford Kuga, яким керував 59-річний житель Бжега, та Volkswagen Passat, – йдеться в матеріалі Polsat News.

Повідомляється, що внаслідок зіткнення Volkswagen загорівся. Водій Ford та п’ятеро людей у ​​Passat загинули на місці події .

Речник прокуратури Ополя додав, що, за його інформації, в автомобілі Volkswagen перебували громадяни України, однак потрібні будуть аналізи ДНК, щоб встановити їхні особи.

Розтин жертв аварії запланували на понеділок, 29 грудня.

Повідомляється, що прокуратура не планує коментувати перебіг та причини аварії, допоки робота призначеного для цього експерта з реконструкції аварії не завершиться.

За даними управління дорожнього руху Головного управління поліції Польщі, з 24 по 26 грудня сталося загалом 99 аварій, переважно – через погодні умови, небезпечні для водіїв.

Фото: Policja Brzeg

