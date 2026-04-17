Виктория Бекхэм нарушила молчание по поводу длительного конфликта в своей семье.

Дизайнер и бывшая участница группы Spice Girls прокомментировала напряженные отношения со старшим сыном Бруклином, отметив, что они с Дэвидом всегда стремились только защитить своих детей.

В новом интервью для WSJ. Magazine 51-летняя Виктория Бекхэм была сдержанной, но откровенной. Когда речь зашла о Бруклине, она сознательно избегала упоминания его имени, однако отметила главные принципы воспитания в их семье.

— Я думаю, мы всегда… мы очень любим наших детей. Мы всегда пытались быть лучшими родителями, какими только можем быть, – отметила Виктория.

Она добавила, что из-за чрезмерной публичности, которая длится уже более 30 лет, ее главным приоритетом всегда была защита семьи от внешнего давления. По словам Виктории, это все, что она готова сказать по этому поводу сейчас.

С чего начался публичный конфликт

Этот комментарий стал первой реакцией Виктории после резонансных заявлений Бруклина Пельтца-Бекхэма в январе этого года. Тогда старший сын звездных супругов обвинил родителей в попытках разрушить его отношения с женой, моделью Николой Пельтц.

В своих соцсетях Бруклин опубликовал ряд обвинений, среди которых вспомнил попытки “подкупить” его, чтобы он передал права на собственную фамилию перед свадьбой. Также он заявил о ненадлежащем поведении Виктории на свадьбе, в том числе о том, что она якобы “перехватила” свадебный танец с ним у Никогда.

Бруклин заявил, что не хочет примирения, поскольку впервые в жизни “отстаивает себя” и больше не позволит родителям контролировать его жизнь.

Реакция Дэвида Бекхэма

Ранее свою позицию осторожно высказал и глава семьи Дэвид Бекхэм. В эфире телеканала CNBC он отметил, что дети имеют право на ошибки, потому что именно так они учатся жизни.

По информации источников, после обострения конфликта родители неоднократно предлагали Бруклину и его супруге встретиться и поговорить, однако инсайдеры со стороны сына это отрицают.

В то же время люди из окружения пары утверждают, что они не стремились к публичности и хотели жить спокойно, но решили заговорить после длительных слухов и публикаций в СМИ.

Источник : People

