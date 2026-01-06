Не варто очікувати остаточних рішень щодо припинення вогню в Україні після зустрічі Коаліції охочих у Парижі 6 січня.

Про це прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив перед відльотом до Парижа, пише TVP.

Туск про рішення щодо припинення вогню в Україні

Як стверджує прем’єр-міністр Польщі, зустріч у Парижі передбачає підтвердження спільних намірів США та європейських союзників співпрацювати для забезпечення гарантій безпеки для України.

За словами Туск, йдеться поки не про зобов’язання, які вимагатимуть будь-яких логістичних чи фінансових рішень.

Але вони стануть підтвердженням до повноцінної європейсько-американської співпраці для гарантування безпеки, підтримки та відбудови України після війни, зазначив Туск, а також досягнення справедливих та безпечних умов для миру або принаймні припинення вогню.

Водночас прем’єр-міністр Польщі вважає, що спільні зусилля американців, європейців та українців дають надію на мир.

– Я знаю, що ми всі хочемо набагато більш конкретних рішень, не декларацій, а радше доброї волі з боку агресора. Поки що не було жодних сигналів з боку Росії, – звернув увагу Туск.

На думку прем’єр-міністра Польщі, лише тиск може змусити Росію серйозно поставитися до дипломатії.

У вівторок, 6 січня, представник Єлисейського палацу розповів, що під час засідання Коаліції охочих у Парижі лідери країн візьмуть зобов’язання щодо підтримки за п’ятьма пунктами, які включають розміщення армії на території України.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа на засідання Коаліції охочих.