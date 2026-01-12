Папа Римский Лев XIV призвал Россию прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины, подчеркнув, что новые атаки в условиях холодной погоды наносят серьезный ущерб мирному населению.

Соответствующее обращение понтифик обнародовал в соцсети Х.

Заявление Папы Римского о войне в Украине

В своем обращении Лев XIV подчеркнул гуманитарные последствия российских атак по энергетическим объектам.

— В Украине новые жестокие нападения на энергетическую инфраструктуру, происходящие на фоне усиления холодов, наносят тяжелый удар мирному населению. Я молюсь за пострадавших и вновь призываю к прекращению насилия и возобновлению усилий для достижения мира, — написал Папа Римский.

Понтифик подчеркнул необходимость прекращения боевых действий и возвращения к мирным инициативам, акцентируя внимание на защите гражданских лиц.

Ранее Папа Римский Лев XIV неоднократно выражал поддержку украинскому народу.

В частности, в рождественском обращении с лоджии базилики Святого Петра в Ватикане он призвал молиться за Украину и подчеркнул необходимость прекратить насилие.

Лев XIV отметил, что путь к миру является ответственностью каждого, а изменения возможны через сопереживание, солидарность и готовность признавать собственные ошибки.