Папа Римский о визите в Украину: План готов, но его сложно реализовать
- Папа Римский Лев XIV имеет готовый план визита в Киев, однако реализацию осложняют вопросы безопасности.
- Папа выразил надежду на посещение Украины и призвал к дипломатическим усилиям и диалогу для установления справедливого и прочного мира.
Папа Римский Лев XIV подтвердил, что план его визита в Киев уже подготовлен, однако реализация этого намерения затруднена из-за проблем безопасности.
Об этом сообщает издание Аnsa.it.
Папа Римский о визите в Украину: что известно
О готовности прибыть в Киев Папа сообщил во время аудиенции с представителями мира оптики и оптометрии в честь святой Люции, покровительницы зрения.
Он отметил, что надеется на визит, но точные даты остаются неопределенными.
— Нам нужно быть реалистами в этих вещах, — подчеркнул Лев XIV, добавив, что приложенные усилия должны способствовать справедливому и длительному миру.
Папа также обратился к дипломатам с призывом содействовать миру через диалог, честность и благоразумие.
Он подчеркнул важность практиковать слова, которые строят взаимопонимание, исправляют обиды и способствуют прощению.
Напомним, что во время аудиенции в резиденции Кастель-Гандольфо 9 декабря Папа Римский Лев XIV встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Во время беседы обсуждались вопросы завершения войны, дипломатические инициативы, возвращение военнопленных и детей, незаконно вывезенных в РФ.
Папа Римский Лев XIV подтвердил, что посещение Украины остается приоритетом и его намерения остаются твердыми, несмотря на сложности, связанные с безопасностью.