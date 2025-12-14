Папа Римский Лев XIV подтвердил, что план его визита в Киев уже подготовлен, однако реализация этого намерения затруднена из-за проблем безопасности.

Об этом сообщает издание Аnsa.it.

Папа Римский о визите в Украину: что известно

О готовности прибыть в Киев Папа сообщил во время аудиенции с представителями мира оптики и оптометрии в честь святой Люции, покровительницы зрения.

Он отметил, что надеется на визит, но точные даты остаются неопределенными.

— Нам нужно быть реалистами в этих вещах, — подчеркнул Лев XIV, добавив, что приложенные усилия должны способствовать справедливому и длительному миру.

Папа также обратился к дипломатам с призывом содействовать миру через диалог, честность и благоразумие.

Он подчеркнул важность практиковать слова, которые строят взаимопонимание, исправляют обиды и способствуют прощению.

Напомним, что во время аудиенции в резиденции Кастель-Гандольфо 9 декабря Папа Римский Лев XIV встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время беседы обсуждались вопросы завершения войны, дипломатические инициативы, возвращение военнопленных и детей, незаконно вывезенных в РФ.

Папа Римский Лев XIV подтвердил, что посещение Украины остается приоритетом и его намерения остаются твердыми, несмотря на сложности, связанные с безопасностью.

