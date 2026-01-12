Папа Римський Лев XIV закликав Росію припинити удари по енергетичній інфраструктурі України, наголосивши, що нові атаки в умовах холодної погоди завдають серйозної шкоди мирному населенню.

Відповідне звернення понтифік оприлюднив у соцмережі Х.

Заява Папи Римського щодо війни в Україні

У своєму зверненні Лев XIV наголосив на гуманітарних наслідках російських атак по енергетичних об’єктах.

— В Україні нові жорстокі напади на енергетичну інфраструктуру, що відбуваються на тлі посилення холодів, завдають тяжкого удару мирному населенню. Я молюся за постраждалих і знову закликаю до припинення насильства та відновлення зусиль для досягнення миру, — написав Папа Римський.

Понтифік наголосив на необхідності припинення бойових дій та повернення до мирних ініціатив, акцентуючи увагу на захисті цивільних.

Раніше Папа Римський Лев XIV неодноразово висловлював підтримку українському народу.

Зокрема, у різдвяному зверненні з лоджії базиліки Святого Петра у Ватикані він закликав молитися за Україну та наголосив на необхідності припинити насильство.

Лев XIV зазначив, що шлях до миру є відповідальністю кожного, а зміни можливі через співпереживання, солідарність та готовність визнавати власні помилки.