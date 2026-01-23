Пророссийский премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия якобы не допустит вступления Украины в Европейский Союз в течение 100 лет.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко ответил Орбану, подчеркнув, что такой план обречен на провал.

Орбан о вступлении Украины в ЕС: что сказал премьер Венгрии

Виктор Орбан в своем заявлении, опубликованном местным изданием telex.hu, подчеркнул, что, по его мнению, в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет такого парламента, который проголосует за вступление Украины в ЕС.

Так, он заявил, что якобы видел какой-то секретный документ ЕС, согласно которому предусмотрено вступление Украины в союз в 2027 году, а также – финансовая помощь Киеву на сумму €800 млрд.

Также документ якобы предполагает предоставление еще дополнительных €700 млрд в течение следующих 10 лет.

В ответ на заявление Орбана о том, что он якобы не пустит Украину в ЕС, глава МИД Андрей Сибига написал у себя в Х, что этот план венгерского премьера обречен на провал.

– Ваш хозяин в Москве не продержится 100 лет, даже если бы вы были готовы пересадить ему все органы, – ответил Сибига.

Также он добавил, что в день вступления Украины в ЕС заголовок со словами Виктора Орбана повесят в рамке в Верховной Раде, чтобы помнить о лжи политика в течение следующих 100 лет.

Напомним, президент Венгрии Тамаш Сульок назначил парламентские выборы на 12 апреля, которые станут самым серьезным вызовом для Виктора Орбана за последние 16 лет из-за стремительного роста популярности Петера Мадяра и его партии Тиса.

На фоне падения рейтингов Фидес в политических кругах обсуждают возможное изменение роли Орбана или его переход на пост президента с расширенными полномочиями.

