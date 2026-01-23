Проросійський прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина нібито не допустить вступ України до Європейського Союзу протягом 100 років.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко відповів Орбану, підкресливши, що такий план приречений на провал.

Орбан про вступ України до ЄС: що сказав прем’єр Угорщини

Віктор Орбан у своїй заяві, яку опублікувало місцеве видання telex.hu, наголосив, що, на його думку, у найближчі 100 років в Угорщині не буде такого парламенту, який проголосує за вступ України до ЄС.

Так, він заявив, що нібито бачив якийсь секретний документ ЄС, згідно якого передбачений вступ України в союз в 2027 році, а також – фіндопомога Києву на суму €800 млрд.

Також документ нібито припускає надання ще додаткових €700 млрд протягом наступних 10 років.

У відповідь на заяву Орбана про те, що він нібито не пустить Україну в ЄС, очільник МЗС Андрій Сибіга написав у себе в Х, що цей план угорського прем’єра приречений на провал.

– Ваш господар у Москві не протягне 100 років, навіть якщо б ви були готові пересадити йому всі органи, – відповів Сибіга.

Також він додав, що в день вступу України в ЄС заголовок зі словами Віктора Орбана повісять у рамці у Верховній Раді, щоб пам’ятати про брехню політика впродовж наступних 100 років.

Нагадаємо, президент Угорщини Тамаш Сульок призначив парламентські вибори на 12 квітня, які стануть найсерйознішим викликом для Віктора Орбана за останні 16 років через стрімке зростання популярності Петера Мадяра та його партії Тиса.

На тлі падіння рейтингів Фідес у політичних колах обговорюють можливу зміну ролі Орбана або його перехід на посаду президента з розширеними повноваженнями.

