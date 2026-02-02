Зосередження уваги на поступках України у війні може розмити межі відповідальності Росії за початок повномасштабної збройної агресії.

Про це заявила віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас, слова якої процитувало видання The Guardian.

Каллас про відповідальність РФ за війну проти України

За словами Каллас, зараз на Україну чиниться величезний тиск, щоб примусити піти на дуже складні поступки, тому це є проблемою.

Віцепрезидентка Європейської комісії вважає, що внаслідок цього може бути викривлення ситуації, у чому насправді полягає проблема.

– Якщо згадати останні 100 років, Росія напала щонайменше на 19 країн, на деякі з них по 3-4 рази. Жодна з цих країн ніколи не нападала на Росію, – стверджує Каллас.

На її думку, Європа повинна домагатися поступок від Росії, включаючи обмеження на її військові сили, армію і ядерну зброю, а також вимагати відповідальності за скоєні злочини.

Як стверджує Каллас, росіяни намагаються зосередитися на переговорах із США, щоб уникнути складних розмов, оскільки вони переконані, що розмови з американськими представниками допомагають з максималістськими вимогами, яких не вдалося досягти військовим шляхом.

Проте вона наголосила, що ЄС має дуже чітку роль у перевірці будь-якої потенційної майбутньої мирної угоди, тому що необхідна участь країн Європи.

