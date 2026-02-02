Уиткофф примет участие в переговорах Украины и РФ в Абу-Даби
- Спецпредставитель США Стив Уиткофф примет участие в переговорах между Украиной и РФ, которые пройдут 4-5 февраля в Абу-Даби.
- Перед визитом в ОАЭ американский чиновник посетит Израиль для встречи с премьер-министром Беньямином Нетаньяху.
Специальный представитель президента США Стив Уиткофф примет участие в переговорах между командами Украины и России в Абу-Даби.
Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид на своей странице в X.
Участие Уиткоффа в переговорах в Абу-Даби
Как отметил журналист, высокопоставленный американский чиновник подтвердил ему, что спецпредставитель США Уиткофф прибудет в Израиль завтра, 3 февраля.
По словам корреспондента, он встретится с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками.
Уиткофф остановится в Израиле по пути в Абу-Даби, где проведет очередной раунд переговоров с Россией и Украиной в среду и четверг, 4 и 5 февраля соответственно, заявил Равид.
Он отметил, что на момент публикации поста встреча с иранцами еще не запланирована, но диалог по этому вопросу продолжается.
Журналист добавил, что министр иностранных дел Ирана Аракчи сегодня провел переговоры по этому вопросу с министрами обороны Турции, Египта и Саудовской Аравии.
Трехсторонняя встреча между командами Украины, России и США состоится в Абу-Даби 4 и 5 февраля.