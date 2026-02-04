Послы стран Европейского Союза во время заседания Комитета постоянных представителей (Coreper) согласовали механизмы предоставления Украине кредита на сумму €90 млрд в 2026-2027 годах.

Об этом сообщили в кипрском председательстве в Совете ЕС, пишет Европейская правда.

Какие страны могут присоединиться к кредиту для Украины

В частности, послы государств ЕС пришли к соглашению, что к кредиту в €90 млрд для Украины могут присоединиться третьи страны.

– Мандат Совета ЕС предусматривает, что третьи страны, кроме Украины или членов Европейской ассоциации свободной торговли/Европейского экономического пространства, могут быть непосредственно привлечены к кредиту в поддержку Украины в отношении конкретных оборонных продуктов, – говорится в сообщении.

Как уточнили в кипрском председательстве, оборонная продукция должна закупаться только у компаний из Европейского Союза, Украины или стран ЕАСТ/ЕЭП (то есть Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии).

Собеседники отметили, что если военные нужды Украины потребуют срочной поставки оборонной продукции, которая недоступна в ЕС, Украине или других странах, тогда будет применяться ряд целевых исключений.

Они рассказали, что в использовании денег из кредита для Украины смогут участвовать страны, которые заключили двустороннее соглашение с ЕС в соответствии с Регламентом SAFE, а также государства, вступившие в партнерство в сфере безопасности и обороны с Евросоюзом.

Отмечается, что такие страны должны обязаться предоставить справедливый и пропорциональный финансовый взнос для покрытия расходов, возникающих в результате заимствований. Принятые послами ЕС законопроекты должны быть переданы в Европарламент для согласования.

Как отмечается, после завершения всех шагов комиссия сможет выплатить первый транш в начале второго квартала 2026 года.

