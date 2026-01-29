Европейский Союз официально включил Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.

Об этом говорится в официальном журнале Совета ЕС.

ЕС официально ограничил финансовые операции с Россией

— Сегодня ЕС внес Россию в черный список из-за риска отмывания денег. Это замедлит и увеличит расходы на транзакции с российскими банками, — заявила высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас.

Решение вступило в силу с 29 января. Оно предусматривает усиленный контроль со стороны всех банков Евросоюза за любыми финансовыми операциями, имеющими отношение к России.

Европейская комиссия приняла это решение 3 декабря 2025 года. Сегодня, через 20 дней после публикации, оно вступило в силу.

Ранее Россию так и не включили в черный список FATF – международной структуры по противодействию отмыванию средств, несмотря на настойчивые требования Украины.

Причиной стало возражение таких стран, как Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР, из-за чего Россия осталась вне списка.

Европейская комиссия решила действовать самостоятельно и включила РФ в черный список независимо от FATF.

Новые правила означают, что любые транзакции, связанные с РФ, в европейских банках теперь будут подвергаться тщательной проверке. Финансовые риски для российских организаций в ЕС будут значительно ограничены.

Это очередной сигнал для Москвы о недопустимости финансирования войны в Украине и игнорирования международных норм.

