ЄС готує особливий формат вступу для України, який можуть включити в мирну угоду
- Євросоюз розглядає можливість включення членства України до майбутньої мирної угоди, пропонуючи варіанти поступового вступу та негайного доступу до певних прав.
- Згідно з одним із планів, Україна може стати повноправним членом ЄС уже у 2027 році, отримавши значні переваги ще в перехідний період.
Європейський Союз готує низку варіантів для включення членства України в майбутню мирну угоду.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на слова людей, обізнаних з цим питанням.
ЄС готує для України формат вступу
Як зазначають співрозмовники, вступ України до Європейського Союзу може бути поступовим і передбачати надання попереднього захисту.
Люди, обізнані з питанням, поділилися, що серед варіантів, які розглядаються, є надання Україні негайного доступу до деяких прав членства.
Водночас розглядається низка інших варіантів, які передбачають продовження наявного шляху доступу, або запровадження перехідного періоду і поступового вступу в ЄС.
Як стверджують співрозмовники, Євросоюз хочу надати Україні чіткий графік кроків, які вона повинна зробити для просування офіційної процедури.
– Майбутній вступ Києва до ЄС є частиною обговорення мирної угоди, – заявив представник Єврокомісії у відповідь на запитання журналістів.
У виданні зазначили, що проєкт 20-пунктного мирного плану передбачає членство України в ЄС у 2027 році. Однак зазначається, що Київ отримає деякі переваги членства в проміжний період.