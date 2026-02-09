Європейський Союз готує низку варіантів для включення членства України в майбутню мирну угоду.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на слова людей, обізнаних з цим питанням.

ЄС готує для України формат вступу

Як зазначають співрозмовники, вступ України до Європейського Союзу може бути поступовим і передбачати надання попереднього захисту.

Люди, обізнані з питанням, поділилися, що серед варіантів, які розглядаються, є надання Україні негайного доступу до деяких прав членства.

Водночас розглядається низка інших варіантів, які передбачають продовження наявного шляху доступу, або запровадження перехідного періоду і поступового вступу в ЄС.

Як стверджують співрозмовники, Євросоюз хочу надати Україні чіткий графік кроків, які вона повинна зробити для просування офіційної процедури.

– Майбутній вступ Києва до ЄС є частиною обговорення мирної угоди, – заявив представник Єврокомісії у відповідь на запитання журналістів.

У виданні зазначили, що проєкт 20-пунктного мирного плану передбачає членство України в ЄС у 2027 році. Однак зазначається, що Київ отримає деякі переваги членства в проміжний період.

