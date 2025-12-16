Польща планує скасувати особливий статус українців: що зміниться після 4 березня
- Польський уряд підготував законопроєкт про поетапне згортання спеціального закону, який надавав громадянам України виняткові умови перебування в країні.
- З 4 березня 2026 року українські біженці в Польщі можуть втратити особливий статус і розглядатимуться на загальних підставах як інші іноземці.
Польський уряд ініціював підготовку законопроєкту, що передбачає поступове згортання рішень, закріплених спеціальним законом про допомогу громадянам України.
Про це 16 грудня повідомив у соцмережі X керівник канцелярії президента Кароля Навроцького Павел Шефернакер.
Законопроєкт про особливий статус українців у Польщі
– Президент Кароль Навроцький чітко заявив: більше не буде нескінченного продовження особливих умов для біженців з України. Положення, які були необхідними, коли до Польщі прибула хвиля біженців, сьогодні потрібно скасувати, – написав Шефернакер.
Польське видання Onet пише, що законопроєкт, розроблений Міністерством внутрішніх справ та адміністрації Польщі, передбачає, що з 4 березня 2026 року українські біженці втратять особливий статус.
Переселенців з України прирівняють до інших іноземців, які перебувають на території країни.
Спеціальний закон було ухвалено 12 березня 2022 року. Він дозволяв громадянам України легально перебувати в Польщі та гарантував доступ до медичної допомоги, освіти і ринку праці.
Положення нового урядового проєкту передбачають:
- скасування норм спеціального закону, які надавали українцям виняткові умови перебування в Польщі;
- поетапне припинення дії чинних правових рішень;
- підготовку перехідних положень для забезпечення поступового переходу до нових правил.
Запропоновані зміни є частиною рекомендацій Єврокомісії та водночас реакцією на попереднє вето президента Польщі Кароля Навроцького.
У вересні 2025 року він відмовився підписувати поправки, які передбачали продовження дії спеціального закону.
Польський уряд уже розпочав підготовчі дії для припинення його чинності. Наразі встановлено, що чинні правила діятимуть до 4 березня 2026 року.
У Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації не виключають, що законопроєкт може бути ухвалений ще до кінця цього року.
14 листопада Кароль Навроцький заявив, що підписав закон про допомогу українським біженцям востаннє.
7 листопада Сейм відхилив альтернативний законопроєкт президента Навроцького щодо допомоги українським біженцям, який він подав після накладення вето на урядовий проєкт про продовження виплат 800+.