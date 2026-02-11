Кількість людей, які вимушено залишили Україну внаслідок російської війни, станом на 31 грудня 2025 року сягнула 4,35 млн осіб. Таким чином, порівняно з кінцем листопада, їхнє число зросло на 24 675 (+0,6 %).

Про це свідчать останні дані Євростату, опубліковані 10 лютого.

Де зросла кількість українців з тимчасовим захистом у ЄС

Зазначається, що з 26 країн ЄС кількість осіб, що перебувають під тимчасовим захистом, зросла одразу у 22.

Найбільший приріст зафіксували:

в Німеччині (+9620 осіб, тобто 0,8%);

в Іспанії (+2235; +0,9 %);

Румунії (+2160; +1,1%).

Водночас спад зафіксовано:

у Франції (-1250 осіб, тобто на 2,4%);

в Естонії (-470, або 1,3%).

Також серед країн ЄС, які надали тимчасовий захист найбільшій кількості українців, залишається Німеччина (1 250 620 осіб, або 28,7% від загальної кількості в ЄС), Польща (969 240; 22,3%) та Чехія (393 055; 9,0%).

Тим часом найвище співвідношення осіб, які отримали тимчасовий захист в ЄС на тисячу осіб, зафіксували в Чехії (36,0), Польщі (26,6) та на Кіпрі і в Словаччині (по 25,8).

Відповідний показник на рівні ЄС становив 9,7 на тисячу осіб.

Зауважимо, що за останніми даними Євростату понад 98,4% осіб, які отримали тимчасовий захист в ЄС, є українцями.

З них дорослі жінки – 43,6% осіб, діти – майже третина (30,5%), дорослі чоловіки – трохи більше чверті (25,9%).

Також зазначається, що минулого року країни ЄС ухвалили всього 683 395 нових рішень про надання тимчасового захисту, що на 16,3% менше, ніж у 2024.

Нагадаємо, Польща планує скасувати особливий статус українців з 4 березня.

