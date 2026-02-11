Німеччина, Іспанія та Румунія лідирують за зростанням українців із тимчасовим захистом
Кількість людей, які вимушено залишили Україну внаслідок російської війни, станом на 31 грудня 2025 року сягнула 4,35 млн осіб. Таким чином, порівняно з кінцем листопада, їхнє число зросло на 24 675 (+0,6 %).
Про це свідчать останні дані Євростату, опубліковані 10 лютого.
Де зросла кількість українців з тимчасовим захистом у ЄС
Зазначається, що з 26 країн ЄС кількість осіб, що перебувають під тимчасовим захистом, зросла одразу у 22.
Найбільший приріст зафіксували:
- в Німеччині (+9620 осіб, тобто 0,8%);
- в Іспанії (+2235; +0,9 %);
- Румунії (+2160; +1,1%).
Водночас спад зафіксовано:
- у Франції (-1250 осіб, тобто на 2,4%);
- в Естонії (-470, або 1,3%).
Також серед країн ЄС, які надали тимчасовий захист найбільшій кількості українців, залишається Німеччина (1 250 620 осіб, або 28,7% від загальної кількості в ЄС), Польща (969 240; 22,3%) та Чехія (393 055; 9,0%).
Тим часом найвище співвідношення осіб, які отримали тимчасовий захист в ЄС на тисячу осіб, зафіксували в Чехії (36,0), Польщі (26,6) та на Кіпрі і в Словаччині (по 25,8).
Відповідний показник на рівні ЄС становив 9,7 на тисячу осіб.
Зауважимо, що за останніми даними Євростату понад 98,4% осіб, які отримали тимчасовий захист в ЄС, є українцями.
З них дорослі жінки – 43,6% осіб, діти – майже третина (30,5%), дорослі чоловіки – трохи більше чверті (25,9%).
Також зазначається, що минулого року країни ЄС ухвалили всього 683 395 нових рішень про надання тимчасового захисту, що на 16,3% менше, ніж у 2024.
Нагадаємо, Польща планує скасувати особливий статус українців з 4 березня.